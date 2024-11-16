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23:22, 16 ноября 2024Россия

Два беспилотника сбили в российском регионе

Минобороны: ПВО сбила два беспилотника в Орловской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«С 21:40 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.

Ранее система ПВО за полчаса сбила пять беспилотников. По два дрона были сбиты в Курской и Брянской областях, а еще один — в Белгородской области.

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