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23:28, 16 ноября 2024Мир

Экономист оценил риски конфронтации между США и Россией

Американский экономист Сакс: конфронтация между США и Россией несет угрозы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джеффри Сакс

Джеффри Сакс. Фото: Max Rossi / Reuters

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что прямая конфронтация между США и Россией несет в себе очень серьезные и реальные угрозы. Его слова приводит РИА Новости.

На лекции в Ереване Сакс напомнил, что Россия и США обладают тысячами ядерных боеголовок. По его мнению, прямое столкновение между двумя странами несет угрозы, последствия которых сложно оценить.

«И мы находимся в состоянии открытой войны с Россией. Это война не между Россией и Украиной, это война между США и Российской Федерацией», — подчеркнул он.

Ранее Сакс призвал к достижению взаимного уважения с Россией. Он подчеркнул, что в течение последних 30 лет Вашингтон «не относился серьезно к обоснованным интересам России в безопасности».

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