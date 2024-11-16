Экономист оценил риски конфронтации между США и Россией

Американский экономист Сакс: конфронтация между США и Россией несет угрозы

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что прямая конфронтация между США и Россией несет в себе очень серьезные и реальные угрозы. Его слова приводит РИА Новости.

На лекции в Ереване Сакс напомнил, что Россия и США обладают тысячами ядерных боеголовок. По его мнению, прямое столкновение между двумя странами несет угрозы, последствия которых сложно оценить.

«И мы находимся в состоянии открытой войны с Россией. Это война не между Россией и Украиной, это война между США и Российской Федерацией», — подчеркнул он.

Ранее Сакс призвал к достижению взаимного уважения с Россией. Он подчеркнул, что в течение последних 30 лет Вашингтон «не относился серьезно к обоснованным интересам России в безопасности».