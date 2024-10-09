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09:23, 9 октября 2024Мир

В США призвали к достижению взаимного уважения с Россией

Профессор Сакс: США и России нужно восстановить контроль над ядерным оружием

Фото: Denis Balibouse / Pool / Reuters

Соединенным Штатам и России необходимо восстановить контроль над ядерным оружием на основе взаимного уважения. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с РИА Новости.

«США и России нужно восстановить контроль над ядерными вооружениями на основе взаимного уважения, взаимной безопасности и взаимного ядерного разоружения», — призвал Сакс.

Профессор отметил, что на протяжении последних 30 лет Вашингтон «не относился серьезно к обоснованным интересам России в безопасности». По его словам, напряженность в отношениях с Москвой снизится, если США объявят о прекращении попыток расширения НАТО за счет Украины и Грузии, а также возьмут на себя ответственность по обеспечению коллективной безопасности.

Ранее Сакс заявил, что президент США Джо Байден перестал брать на себя ответственность как глава государства, так как демонстративно отказывается отвечать на вопросы о российском коллеге Владимире Путине.

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      Елизавета Мытарева
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