Глава Дагестана призвал запретить майнинг криптовалют в регионе

Глава Дагестана Меликов попросил запретить майнинг криптовалют в республике

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к федеральным властям с просьбой запретить в республике майнинг криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Согласно сообщению, за последние несколько лет в Дагестане был зафиксирован резкий рост энергопотребления. Это связано в том числе с ростом экономики. В результате на электросетевой комплекс региона ложится большая нагрузка, а принимаемых властями мер недостаточно.

Отмечается, что быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в республике стало дополнительным негативным фактором.

Для решения проблемы глава региона подписал обращение в адрес российского Правительства с просьбой принять во внимание особенности региона и запретить майнинг в Дагестане до улучшения ситуации в электросетевом комплексе республики.