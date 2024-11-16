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15:42, 16 ноября 2024Экономика

Глава Дагестана призвал запретить майнинг криптовалют в регионе

Глава Дагестана Меликов попросил запретить майнинг криптовалют в республике
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к федеральным властям с просьбой запретить в республике майнинг криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Согласно сообщению, за последние несколько лет в Дагестане был зафиксирован резкий рост энергопотребления. Это связано в том числе с ростом экономики. В результате на электросетевой комплекс региона ложится большая нагрузка, а принимаемых властями мер недостаточно.

Отмечается, что быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в республике стало дополнительным негативным фактором.

Для решения проблемы глава региона подписал обращение в адрес российского Правительства с просьбой принять во внимание особенности региона и запретить майнинг в Дагестане до улучшения ситуации в электросетевом комплексе республики.

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