Политик Филиппо назвал безумием угрозы Зеленского о ядерном оружии Трампу

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выдвигает безумные планы по разработке ядерного оружия. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо назвал безумием угрозы Зеленского создать ядерное оружие на Украине.

«Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу "через несколько месяцев" против России, если [избранный президент США Дональд] Трамп сократит финансовую помощь Украине! <…> Зеленский дрейфует к безумию!»" — написал политик.

Ранее газета The Times написала, что Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от США. Предполагалось, что оружием мог стать аналог бомбы «Толстяк», которую Вашингтон сбросил на японский город Нагасаки в августе 1945 года.