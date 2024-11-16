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22:59, 16 ноября 2024Мир

Идеи Зеленского о ядерном оружии на Украине назвали безумными

Политик Филиппо назвал безумием угрозы Зеленского о ядерном оружии Трампу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо . Фото: Robert Pratta / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выдвигает безумные планы по разработке ядерного оружия. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо назвал безумием угрозы Зеленского создать ядерное оружие на Украине.

«Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу "через несколько месяцев" против России, если [избранный президент США Дональд] Трамп сократит финансовую помощь Украине! <…> Зеленский дрейфует к безумию!»" — написал политик.

Ранее газета The Times написала, что Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от США. Предполагалось, что оружием мог стать аналог бомбы «Толстяк», которую Вашингтон сбросил на японский город Нагасаки в августе 1945 года.

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