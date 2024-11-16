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16:14, 16 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко призвал белорусов не гнаться за Gucci, Versace и «прочей гадостью»

Президент Белоруссии Лукашенко призвал не гнаться за западными брендами
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: George Trumpeter / Shutterstock / Fotodom

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не гнаться за западными брендами Gucci, Versace и «прочей гадостью». Его словам передает ТАСС.

По словам главы государства, белорусам надо носить свою натуральную одежду и приучать к этому детей.

«Лен — это будущее, вы видите, цены начали расти, люди все больше к натуральным тканям склоняются, кроме белорусов, — добавил он. — Белорусы не понимают».

Лукашенко также подчеркнул, что местные власти намерены окончательно разобраться с вопросами переработки льна в стране. Более того, он напомнил, что лен — один из символов Белоруссии, он изображен на гербе страны.

Ранее президент Белоруссии показал свои навыки рубки дров и физическую форму. Лидер страны проверял навыки своих подчиненных в рубке дров. В частности, он вызвал на «проверку» своего пресс-секретаря Наталью Эйсмонт, которая не справилась с задачей своего начальника.

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