Лукашенко призвал белорусов не гнаться за Gucci, Versace и «прочей гадостью»

Президент Белоруссии Лукашенко призвал не гнаться за западными брендами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не гнаться за западными брендами Gucci, Versace и «прочей гадостью». Его словам передает ТАСС.

По словам главы государства, белорусам надо носить свою натуральную одежду и приучать к этому детей.

«Лен — это будущее, вы видите, цены начали расти, люди все больше к натуральным тканям склоняются, кроме белорусов, — добавил он. — Белорусы не понимают».

Лукашенко также подчеркнул, что местные власти намерены окончательно разобраться с вопросами переработки льна в стране. Более того, он напомнил, что лен — один из символов Белоруссии, он изображен на гербе страны.

Ранее президент Белоруссии показал свои навыки рубки дров и физическую форму. Лидер страны проверял навыки своих подчиненных в рубке дров. В частности, он вызвал на «проверку» своего пресс-секретаря Наталью Эйсмонт, которая не справилась с задачей своего начальника.

