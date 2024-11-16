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07:18, 16 ноября 2024Бывший СССР

Марочко заявил об отправке Киевом наемников для карательных операций под Купянском

Марочко: командование ВСУ отправило наемников под Купянск из-за дезертирства
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекло иностранных наемников для карательных операций из-за массового дезертирства украинских солдат под Купянском, заявил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, массовое дезертирство — это масштабная проблема в ВСУ, так как украинские солдаты «буквально врассыпную убегают» с позиций под Купянском в Харьковской области. Как утверждает Марочко, на данном участке также работают националистические подразделения.

Эксперт отметил, что наемники не имеют никаких морально-этических принципов. Иностранные бойцы в качестве заградотрядов сдерживают украинских военных в районе Оскольского водохранилища, пояснил он.

Ранее Марочко рассказал, что до трех тысяч бойцов ВСУ могут попасть в окружение российских военных у Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Он уточнил, что в настоящий момент командование ВСУ пытается купировать окружение украинской группировки у города.

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