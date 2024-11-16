Минэкономики Украины проспонсирует обучение женщин «мужским» профессиям

«Страна.ua»: на Украины проспонсируют обучение женщин «мужским» профессиям

Минэкономики Украины проспонсирует работодателей, которые займутся обучением женщин «мужским» профессиям. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

За обучение женщины, которая в гражданском секторе заменит мобилизованного мужчину, работодатель будет получать 280 гривен (около 700 евро).

В список примерно 30 профессий, за обучение которым предусматривается компенсация, входят, в частности, водитель (трамвая, троллейбуса и погрузчика), оператор станка с программным управлением, фрезеровщик и мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики.

Для получения компенсации работодателю предлагается обратиться в центр занятости.

В октябре глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тимочко заявил, что женщин в стране стоит начать готовить к военной службе.

В том же месяце депутат Верховной Рады Александр Федиенко заметил, что в ВСУ существует множество вакантных тыловых должностей, которые могут занять лица женского пола.