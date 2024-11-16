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14:38, 16 ноября 2024Россия

Минздрав назвал устойчивость к противомикробным препаратам биоугрозой

Минздрав: устойчивость к противомикробным препаратам — это биоугроза
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Amit Dave / Reuters

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) рассматривается как биологическая угроза, заявил заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник назвал УПП фактором биоугрозы, по которой в 2017 году была принята госстратегия, реализуемая секторами сельского хозяйства, здравоохранения, ветеринарии, пищепрома и санитарно-эпидемиологического надзора.

Выступая на IV глобальной министерской конференции по УПП в Саудовской Аравии, замминистра добавил, что Россия готова делиться опытом и развивает сотрудничество в данном направлении.

В сентябре в журнале The Lancet исследователи из Вашингтонского университета и Института показателей здоровья и оценки предсказали значительное увеличение количества жертв из-за бактерий, устойчивых к УПП, в будущие десятилетия.

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