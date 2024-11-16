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01:59, 16 ноября 2024Интернет и СМИ

Мошенники начали отправлять россиянам подарки и цветы

«Эксплойт»: мошенники присылают россиянам подарки, а затем крадут деньги с карт
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Niklas Ohlrogge (niamoh.de) / Unsplash

Мошенники начали отправлять россиянам подарки и цветы, чтобы потом оформлять на них кредиты и красть денежные средства с их карт. О новой схеме обмана написал Telegram-канал «Эксплойт».

По данным канала, сначала к человеку приезжает курьер, который представляется сотрудником службы доставки цветов, дарит подарки, а затем уезжает. На следующий день жертве поступает звонок с просьбой продиктовать «код подтверждения» доставки из SMS-сообщения. В случае, если человек называет цифры, с его карты могут попытаться списать деньги или оформить на него кредит, предупреждает «Эксплойт».

Ранее стало известно, что аферисты придумали новую мошенническую схему для обмана россиян с помощью приложений для получения посылок. Мошенники убеждают установить приложение, с помощью которого получают доступ к телефону и похищают деньги пользователей.

До этого ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров предупредил о новой схеме мошенников с подарочными картами.

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