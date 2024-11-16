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18:56, 16 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о судьбе Зеленского после прихода к власти Трампа

Экс-советник Кучмы Соскин: Трамп потребует немедленной отставки Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп потребует от Владимира Зеленского уйти в отставку, предположил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Видимо, пришли к заключению, чтобы начать переговоры, надо убрать немедленно нынешний режим», — прокомментировал Соскин.

Эксперт отметил, что команда, которую сейчас формирует Трамп, довольно презрительно относятся к руководителю Украины. При этом Соскин добавил, что с нынешними властями Украины будущая администрация никаких дел вести не сможет.

«Помните высказывания очень такие пренебрежительные про Трампа Зеленского? Зеленскому уже не до шуточек», — резюмировал Соскин.

Ранее Олег Соскин посоветовал западным лидерам реже общаться с Владимиром Зеленским во избежание несчастных случаев и катастроф. Он отметил, что Зеленского больше «звать не модно», поскольку «все считают, что это даже опасно».

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