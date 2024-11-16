Раскрыта позиция президента Абхазии по вызвавшему массовые протесты законопроекту

Пресс-служба: Бжания не отзывал законопроект о российско-абхазском соглашении

Президент Абхазии Аслан Бжания не отзывал из парламента законопроект о ратификации российско-абхазского соглашения по инвестпроектам. Об этом сообщила его пресс-служба, передает ТАСС.

Таким образом, в администрации главы государства опровергли собственное заявление о том, что президент решил отозвать документ, чтобы стабилизировать ситуацию в охваченной протестами республике.

Местная оппозиция считает, что соглашение негативно отразится на экономическом суверенитете Абхазии. На фоне новостей о

намерении власти подписать договор активисты захватили несколько правительственных зданий в Сухуме, включая парламент и администрацию президента.

После этого Бжании выдвинули ультиматум, потребовав в течение часа уйти в отставку. Президент покинул столицу и скрылся.