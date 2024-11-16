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03:22, 16 ноября 2024Бывший СССР

Раскрыта позиция президента Абхазии по вызвавшему массовые протесты законопроекту

Пресс-служба: Бжания не отзывал законопроект о российско-абхазском соглашении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания не отзывал из парламента законопроект о ратификации российско-абхазского соглашения по инвестпроектам. Об этом сообщила его пресс-служба, передает ТАСС.

Таким образом, в администрации главы государства опровергли собственное заявление о том, что президент решил отозвать документ, чтобы стабилизировать ситуацию в охваченной протестами республике.

Местная оппозиция считает, что соглашение негативно отразится на экономическом суверенитете Абхазии. На фоне новостей о
намерении власти подписать договор активисты захватили несколько правительственных зданий в Сухуме, включая парламент и администрацию президента.

После этого Бжании выдвинули ультиматум, потребовав в течение часа уйти в отставку. Президент покинул столицу и скрылся.

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