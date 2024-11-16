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02:24, 16 ноября 2024Бывший СССР

Раскрыта цель нового плана Зеленского

Аналитик Михайлов: Зеленский новым планом хочет напомнить о себе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый план, чтобы напомнить о себе. Такое мнение высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС.

По мнению эксперта, таким образом глава государства пытается заполнить информационный вакуум на фоне победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Он считает, что Киев обеспокоен тем, что никто из политиков, назначенных избранным президентом на ответственные посты, не демонстрирует интерес к проблемам Украины.

Эксперт также отметил, что сам Трамп призвал к немедленному мирному урегулированию конфликта. «Здесь я не вижу для Зеленского других вариантов действий, как постоянно напоминать потребителям информационного продукта, который исходит из Украины, о том, что он еще есть на этом свете и чем-то там еще руководит», — указал он.

Ранее Зеленский анонсировал «план стойкости», состоящий из десяти пунктов. Одним из них является «культурный суверенитет», который предполагает «производство украинского контента». В том числе присутствуют положения об энергетике и вооружении.

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