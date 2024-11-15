Владимир Зеленский анонсировал «план стойкости» для Украины из 10 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «план стойкости». Он заявил, что собирается представить его на следующей неделе.

Как отметил украинский лидер, новый план будет включать в общей сложности 10 пунктов. Одним из них он назвал «культурный суверенитет», который предполагает «производство украинского контента». В том числе присутствуют положения об энергетике и вооружении. Зеленский уточнил, что план подразумевает производство оружия на Украине и сотрудничество с партнерами.

В Госдуме новый план Зеленского назвали одурманиванием украинского народа

«Никто не относится серьезно к планам Зеленского и никому они не интересны. Он пытается и дальше одурманивать наивный украинский народ своими фантазиями, выдавая за какие-то планы, чтобы население Украины не растерзало его за гибель их родных и близких», — сказал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По словам политика, никакие планы Зеленского не помешают России достичь целей, обозначенных в рамках проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Политолог заявил, что власти Украины создают видимость бурной деятельности

«Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. (...) Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», — заявил газете «Взгляд» политолог Владимир Скачко.

Как отметил специалист, планы определяются возможностью реализации, которой у Зеленского нет. Он также подчеркнул, что «Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина».

Еще одной версией создания нового плана для Украины стало то, что президент страны пытается остаться в повестке местных и зарубежных СМИ. Так считает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Еще вчера Зеленский представлял "план победы", а теперь "план стойкости". Это не то чтобы декларация, а просто попытка присутствовать в информационном поле, повторить предыдущий медийный успех, хотя ситуация каждый день меняется вовсе не в его пользу, особенно ситуация на фронтах и в головах пока еще одурманенных им людей», — сказал он.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Анонс Зеленским «плана стойкости» посчитали неслучайным

Ранее британское издание The Economist сообщило о возможности проведения президентских выборов весной 2025 года. Издание заявило о возможном проигрыше Зеленского бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины, послу в Великобритании Валерию Залужному в случае проведения в стране президентских выборов. Отмечалось, что действующий украинский лидер не сможет добиться такого же результата, как на выборах 2019 года.

Политолог Скачко посчитал анонс «плана стойкости» неслучайным. По его мнению, это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях.