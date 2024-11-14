«Он думает про выборы, а не про победу». Порошенко заявил, что Запад перестанет помогать Украине из-за Зеленского

Порошенко: выплаты Зеленского остановят предоставление помощи со стороны Запада

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Запад прекратит помогать Киеву после обещания президента страны Владимира Зеленского выплатить украинцам по тысяче гривен.

Украинский президент ранее сообщил о программе социальной поддержки, в рамках которой граждане страны получат по тысяче гривен. По мнению Порошенко, подобный шаг со стороны киевского руководства приведет к тому, что страны Запада не захотят продолжать финансировать страну. Кроме того, экс-президент Украины заметил, что такими подачками Зеленский не сможет купить голоса избирателей на грядущих выборах.

Он думает про выборы, а не про победу Петр Порошенко экс-президент Украины

Порошенко добавил, что в данный момент Киев больше интересуется итогом президентских выборов, чем победой в текущем конфликте и установлением мира в стране. В офисе Зеленского при этом сообщили, что в данный момент для проведения выборов на Украине нет никаких оснований.

Фото: Johanna Geron / Reuters

На Украине заявили о нарушении США всех сроков отправки военной помощи

В Верховной Раде отметили, что Вашингтон все чаще нарушает собственные обещания о сроках поставки военной помощи. Украинский нардеп Максим Бужанский сделал акцент на том, что США бросают своего союзника в самый ответственный момент.

Жесточайшим образом кинули, оставив полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Когда не хотят что-то давать, это всегда можно понять и объяснить. Как объяснить, когда обещают и не дают? Максим Бужанский депутат Верховной Рады

В США также признались в значительном уменьшении объема поставляемой Украине военной помощи. Так, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Вашингтон все еще не передал Киеву часть давно обещанных вооружений.

Он подчеркнул, что, хотя украинские войска получили около 83 процентов критически важных боеприпасов от США, большое количество техники для защиты от нападения с воздуха так и не было отправлено в зону боевых действий.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После победы Трампа Украина погрузилась в уныние из-за возможного отказа США в помощи

После победы лидера республиканцев Дональда Трампа на прошедших в США выборах Украина погрузилась в уныние и неопределенность из-за возможного прекращения помощи со стороны Вашингтона. Об этом писало The Guardian.

В издании подчеркнули, что Трамп может полностью остановить выделение финансов Киеву, что приведет украинских военных к поражению.

Авторы материала добавили, что в данный момент российские бойцы продвигаются самыми быстрыми темпами с 2022 года. Используя численное преимущество, армия России постепенно теснит противника, лишая его выгодных позиций в Донбассе.

И хотя действующий до 20 января глава США Джо Байден намеревается отправить последний в ходе своего президентства пакет помощи Киеву, нет никаких гарантий, что после него Конгресс США будет так же благосклонно согласовывать последующее финансирование Украины.