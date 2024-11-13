ВСУ получили 100-килограммовые американские снаряды для советских «Пионов». Где их будут применять?

ВСУ начали применять американские снаряды для советских пушек 2С7 «Пион»

Украинским военным передали снаряды американского производства для советских самоходных 2С7 «Пион». Теперь бойцы будут снова использовать пушку большой мощности на фронте.

В 2022-м, как отмечалось, Киев израсходовал запасы советских снарядов для «Пионов». Уже с того момента пушку больше активно не использовали. Под такие «Пионы» подходят снаряды калибра 203 миллиметра, которые весят около 100 килограммов. Позже необходимые Украине снаряды смогли поставить из США.

В годы Второй мировой войны, насколько известно, Соединенные Штаты производили гаубицу M115 калибра 203 миллиметра, а в 1950-х разработали установку M110. Ее же активно использовали во время Вьетнамской войны. Эту систему «списали» из армии США только в 1990-х, так что в арсеналах осталось некоторое количество снарядов калибра 203 миллиметра. На фоне этого США смогли помочь Украине с поставкой боеприпасов.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

ВСУ начали использовать «Пион» в ДНР

Первые установки советских 2С7 «Пион» уже заметили в районе Дзержинска (Торецк). Об этом сообщала «Политика страны» со ссылкой на корреспондента немецкого издания Bild, побывавшего на этой линии фронта.

2С7 «Пион» предназначен для подавления тылов, ликвидации особо важных объектов и средств ядерного нападения на расстоянии до 47 километров. После модернизации также появилась 2С7М «Малка».

В Российской армии такие «Пионы» все еще продолжают использовать в зоне специальной военной операции. При этом со стороны Украины до этого они встречались нечасто. Было известно, например, что еще в январе 2023 года ВСУ стали использовать снаряды времен Великой Отечественной войны из-за нехватки снарядов калибра 203 миллиметра для самоходных 2С7 «Пион».

Позже, в июле 2024 года, военный эксперт Владимир Карнозов в беседе с РИА Новости объяснил появление САУ «Пион» в рядах ВСУ. Он подмечал, что военные постепенно пытаются использовать установку, так как чувствуют дефицит артиллерии повышенной мощности. Помимо этого, большие потери заставили украинское командование достать из резерва все находившиеся там самоходные артиллерийские установки.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ВСУ заявили о возможной катастрофе из-за прорыва вблизи Торецка

В начале ноября солдаты ВСУ заявили об опасениях из-за возможного прорыва российских войск возле Дзержинска на востоке Украины. Тогда же бойцы сообщили, что продвижение российских военных может иметь катастрофические последствия для обороны их страны. В частности, уход с украинских позиций может привести к блокированию снабжения и логистики всего города, сказал NYT командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик.

Украинский аналитический портал DeepState также признал продвижение российских сил в Дзержинске. Кроме того, значительный прогресс со стороны армии был замечен в районе Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки.

В свою очередь, командир роты с позывным Шмель заявил, что бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии ВС России планомерно продвигаются к трассе по направлению к Константиновке. Он сообщил, что «почти тридцать процентов Торецка находятся под контролем Российской армии».