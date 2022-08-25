Названа особенность российской «Малки»

Российский артиллерист назвал большой калибр особенностью САУ «Малка»

Старший наводчик расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка», которую применяют в ходе спецоперации на Украине, Иван назвал особенности боевой машины. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что артиллерийские подразделения Вооруженных сил России продолжают выполнять задачи по поражению артиллерийских позиций, зенитно-ракетных комплексов, пунктов управления и опорных пунктов противника, а также районов сосредоточения украинской военной техники.

«Особенности данного орудия — большой калибр, дальность поражения любых целей: танки, доты, укрепрайоны, подавление артиллерийских систем. Любую задачу может выполнить», — сказал Иван.

«Малка» является модернизированной версией самоходной пушки 2С7 «Пион». Артиллерийская установка на гусеничном шасси получила орудие 2А44 калибра 203 миллиметра.

Ранее стало известно, что в России начали серийное производство самоходных артиллерийских орудий «Флокс» и «Магнолия». 120-миллиметровое орудие «Флокс» получило шасси автомобиля «Урал-4320».