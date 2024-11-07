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09:26, 7 ноября 2024Бывший СССР

На Украине признали продвижение российских сил в Дзержинске

DeepState: российские силы продвигаются в Дзержинске
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы продвигаются в Дзержинске (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Это признал украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

Кроме того, сообщается о продвижении войск России в районе Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки.

5 ноября DeepState признал потерю населенного пункта Степановка в ДНР. Как уточнялось, российские военнослужащие активно продвигаются на кураховском направлении. В частности, продвижение было зафиксировано у Курахово, Колесниковки, Богоявленки и Кременной Балки.

3 ноября глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что российские силы постепенно берут под контроль Дзержинск.

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