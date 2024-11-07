На Украине признали продвижение российских сил в Дзержинске

DeepState: российские силы продвигаются в Дзержинске

Российские силы продвигаются в Дзержинске (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Это признал украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

Кроме того, сообщается о продвижении войск России в районе Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки.

5 ноября DeepState признал потерю населенного пункта Степановка в ДНР. Как уточнялось, российские военнослужащие активно продвигаются на кураховском направлении. В частности, продвижение было зафиксировано у Курахово, Колесниковки, Богоявленки и Кременной Балки.

3 ноября глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что российские силы постепенно берут под контроль Дзержинск.