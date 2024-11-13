США не передали Украине часть обещанных вооружений

Райдер: США передали Киеву не все обещанное оружие, так как оно требует ремонта

Соединенные Штаты Америки до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений, сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом он указал, что США доставили Киеву 83 процента критически важных обещанных боеприпасов.

«Мы также доставили 67 процентов других средств для защиты воздуха, включая Stinger и ракеты HAWK. Мы доставили 60 процентов обещанных огневых мощностей, включая бомбы малого диаметра и 105-миллиметровые боеприпасы», — отметил Райдер.

По словам представителя Пентагона, Киев еще не получил часть обещанных средств, так как они требуют ремонта.

Ранее Райдер рассказал о наличии у США 9,3 миллиарда долларов, одобренных для передачи Украине в качестве военной помощи. По его словам, Вашингтон намерен приложить усилия для того, чтобы отправка помощи Киеву была ускорена.