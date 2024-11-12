В Пентагоне назвали одобренный для передачи Киеву размер финансовой помощи

Пентагон: у США имеются 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал о наличии у США 9,3 миллиарда долларов, одобренных для передачи Украине в качестве военной помощи, сообщает РИА Новости.

«У нас всего 7,1 миллиарда долларов в рамках инициативы PDA: это включает 4,3 миллиарда на 2024 финансовый год, плюс 2,8 миллиарда возвращенных средств. А также 2,21 миллиарда долларов остающихся средств USAI (Ukraine Security Assistance Initiative)», — заявил представитель американского оборонного ведомства.

По его словам, Вашингтон намерен приложить усилия для того, чтобы отправка помощи Киеву была ускорена.

Ранее стало известно, что береговая охрана Швеции передаст Киеву списанные корабли и автомобили. Уточняется, что отчет об исполнении данного поручения должен быть предоставлен властям Швеции не позднее конца апреля 2025 года.