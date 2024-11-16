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11:40, 16 ноября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС: на территории Сочи объявили штормовое предупреждение на 16 ноября
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На территории Сочи и федеральной территории Сириус объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному городу опасности сообщилив пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в субботу, 16 ноября, на участке Магри — Веселое опасность формирования смерчей над морем. В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности.

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«Если смерч застиг вас на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам», — говорится в сообщении. — (...) Если смерч настиг вас в машине, разумнее всего будет оставить автомобиль возле стены по ходу ветра (дабы предотвратить переворачивание машины) и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории всего Краснодарского края. В МЧС сообщили, что 16 ноября местами на Кубани ожидаются сильные дожди, в предгорных районах и горах — со снегом, а также ливни с грозами и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

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