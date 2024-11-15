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13:09, 15 ноября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 ноября
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов российскому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 15 и 16 ноября местами на Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидаются сильные дожди, в предгорных районах и горах — со снегом, а также ливни с грозами и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

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Сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности. «Если смерч застиг вас на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам, — говорится в сообщении. — По возможности нужно найти ров, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой».

Ранее отдыхающий в Краснодарском крае российский турист испугался воя диких зверей в лесу, залез от страха на столб и не смог спуститься. 33-летний житель Тюменской области позвонил в экстренную службу и сказал, что боится нападения шакалов.

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