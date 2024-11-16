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15:42, 16 ноября 2024Россия

Россиянин сбил женщину с коляской во время дрифта и попал на видео

В Подмосковье водитель сбил женщину с коляской во время дрифта
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковном Одинцово водитель сбил женщину с коляской во время дрифта. Происшествие в Подмосковье попало на видео, кадры публикует Baza в Telegram.

На выложенных порталом кадрах видно, как во время очередного витка машину заносит, и она задевает людей, наблюдавших за дрифтом в первом ряду.

По информации издания, пострадавшей потребовалась медпомощь, ее госпитализировали. Предположительно, наехавший на людей автомобиль принадлежит автоблогеру Георгию Ерохину.

Ранее стало известно, что в Назрани полиция задержала трех подростков за дрифт у памятника славы «Вечный огонь».

ЖЗЛ
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