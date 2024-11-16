Сборная Косово ушла с поля во время матча Лиги наций в знак протеста

Сборная Косова ушла с поля во время матча Лиги наций из-за кричалок про Сербию

Матч пятого тура Лиги наций УЕФА между сборными Румынии и Косово не был доигран. Об этом сообщает Adevarul.

В добавленное ко второму тайму время при счете 0:0 румынские болельщики начали скандировать кричалки про Сербию, а также кидать на поле мелкие предметы. В знак протеста поведению фанатов футболисты из Косово ушли с поля.

Арбитр принял решение прервать матч из-за отказа сборной Косово вернуться на площадку. Встреча проходила в Бухаресте.

Сборная Румынии занимает первое место в группе 2, имея в активе четыре победы и 12 очков. Команда Косово с 9 очками располагается на второй позиции.