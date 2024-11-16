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11:07, 16 ноября 2024Спорт

Сборная Косово ушла с поля во время матча Лиги наций в знак протеста

Сборная Косова ушла с поля во время матча Лиги наций из-за кричалок про Сербию
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: George Calin / Reuters

Матч пятого тура Лиги наций УЕФА между сборными Румынии и Косово не был доигран. Об этом сообщает Adevarul.

В добавленное ко второму тайму время при счете 0:0 румынские болельщики начали скандировать кричалки про Сербию, а также кидать на поле мелкие предметы. В знак протеста поведению фанатов футболисты из Косово ушли с поля.

Арбитр принял решение прервать матч из-за отказа сборной Косово вернуться на площадку. Встреча проходила в Бухаресте.

Сборная Румынии занимает первое место в группе 2, имея в активе четыре победы и 12 очков. Команда Косово с 9 очками располагается на второй позиции.

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