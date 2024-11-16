Стали известны подробности о захвате заложников в ресторане под Парижем

Правоохранители ведут переговоры с взявшим заложников в ресторане под Парижем

Правоохранители во Франции ведут переговоры с мужчиной, который взял в заложники сотрудников ресторана под Парижем. Подробности о ситуации стали известны телеканалу BFMTV.

Отмечается, что переговоры все еще продолжаются. По данным местной полиции, захват заложников осуществил сын владельца заведения.

Преступник вооружен ножом. Более того, он заявил о намерении уйти из жизни. Захватчик удерживает по меньшей мере трех человек.

Информация о том, что в ресторане в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино неизвестный захватил заложников, появилась в субботу, 16 ноября. К преступлению может быть причастен сам владелец заведения. На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб.