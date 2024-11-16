Неизвестный захватил заложников в ресторане во Франции

В ресторане в пригороде Парижа неизвестные захватили заложников

В ресторане в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино неизвестный захватил заложников. Об этом сообщает французский портал BFMTV.

По информации портала, к преступлению может быть причастен сам владелец ресторана. Точное количество заложников не называется.

На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Ранее боевое крыло палестинского радикального движения «Исламский джихад» группировка «Сарая аль-Кудс» показало новое видео с похищенным заложником, представившимся россиянином Александром Труфановым.