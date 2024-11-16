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18:06, 16 ноября 2024Мир

К месту захвата заложников в парижском ресторане приехали снайперы

К ресторану l’Olivier, где сын владельца удерживает 4 человек, приехали снайперы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Неизвестный захватил заложников в ресторане во Франции

Фото: Alex Brandon / AP

К парижскому ресторану l’Olivier, где сын владельца удерживает в заложниках четырех человек приехали снайперы. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на очевидца.

По его словам, на месте происшествия много полиции и есть снайперы.

Ранее сообщалось, что ресторан l’Olivier, в котором произошло ЧП расположен в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино. Там сын ресторатора взял в заложники четверых сотрудников ресторана. Место происшествия оцеплено крупными силами полиции, а также туда прибыл отряд спецназа парижской полиции BRI.

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