К месту захвата заложников в парижском ресторане приехали снайперы

К ресторану l’Olivier, где сын владельца удерживает 4 человек, приехали снайперы

Начало событий в новости Неизвестный захватил заложников в ресторане во Франции

К парижскому ресторану l’Olivier, где сын владельца удерживает в заложниках четырех человек приехали снайперы. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на очевидца.

По его словам, на месте происшествия много полиции и есть снайперы.

Ранее сообщалось, что ресторан l’Olivier, в котором произошло ЧП расположен в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино. Там сын ресторатора взял в заложники четверых сотрудников ресторана. Место происшествия оцеплено крупными силами полиции, а также туда прибыл отряд спецназа парижской полиции BRI.

