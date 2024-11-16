Стали известны подробности последних дней Светличной

Shot: в последние дни жизни актриса Светличная часто видела близких

В последние дни жизни актриса Светличная часто видела близких. Эти подробности стали известны из Telegram-канала Shot.

По информации портала, к находившейся на паллиативном лечении Светличной приходили внучка Мария и сын Алексей. При этом состояние актрисы было тяжелым — сообщается, что заслуженная артистка РСФСР уже не вставала с постели и плохо реагировала на слова медработников.

О смерти Светличной стало известно сегодня, 16 ноября. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — медики диагностировали звезде болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия. В августе Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, дата прощания пока неизвестна.