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13:33, 16 ноября 2024Россия

Украина выпустила ракету по российскому региону

Глава Курской области Смирнов: ракета ВСУ уничтожена в приграничном районе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету по приграничному району Курской области. Это следует из сообщения главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

Как рассказал Смирнов, ракета была уничтожена с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — обратился к военным чиновник.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО уничтожили 34 беспилотника самолетного типа ВСУ. 20 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. Еще 11 дронов сбили над территорией Брянской области и по одному — над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.

ЖЗЛ
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