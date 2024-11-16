Украина за ночь пыталась ударить по пяти регионам России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 34 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.
В ведомстве отметили, что в ночь на 16 ноября Украина пыталась ударить по пяти регионам России. Уточняется, что 20 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. Еще 11 дронов сбили над территорией Брянской области и по одному — над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.
Ранее украинский беспилотник взорвался на окраине города Людиново Калужской области. Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей. Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, добавил он.