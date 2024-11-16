Украина за ночь пыталась ударить по пяти регионам России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 34 беспилотника ВСУ над пятью регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 34 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве отметили, что в ночь на 16 ноября Украина пыталась ударить по пяти регионам России. Уточняется, что 20 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. Еще 11 дронов сбили над территорией Брянской области и по одному — над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.

Ранее украинский беспилотник взорвался на окраине города Людиново Калужской области. Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей. Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, добавил он.