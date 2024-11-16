Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:00, 16 ноября 2024Россия

Украина за ночь пыталась ударить по пяти регионам России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 34 беспилотника ВСУ над пятью регионами РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 34 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве отметили, что в ночь на 16 ноября Украина пыталась ударить по пяти регионам России. Уточняется, что 20 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. Еще 11 дронов сбили над территорией Брянской области и по одному — над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.

Ранее украинский беспилотник взорвался на окраине города Людиново Калужской области. Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей. Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ликвидирован отряд спецназа из белорусских наемников. Что известно о подразделении «АСП Террор»?

      В России назвали позицию премьера Польши по Украине «адским цинизмом»

      Депутат назвал российских застройщиков обнаглевшими

      Раскрыт способ проверки состояния моторного масла

      Украина за ночь пыталась ударить по пяти регионам России

      Российский футболист рассказал о штрафах за отказ от похода в ресторан в Чехии

      В США сообщили о наращивании производства не поддающихся РЭБ дронов для ВСУ

      Президент Абхазии проведет встречу с населением

      Украинский пленный сообщил о взрывающихся при стрельбе западных боеприпасах

      Эмир Кустурица заявил о готовности снять фильм про Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше