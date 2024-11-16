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22:07, 16 ноября 2024Бывший СССР

Украине предрекли коллапс в случае мира на невыгодных условиях

Кулеба: Украину ждет коллапс, если она заключит мир на невыгодных условиях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В случае заключения мира на невыгодных условиях Украину ждет коллапс, в том числе массовые беспорядки в отдельных регионах. Такое развитие событий предрек бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в колонке для издания The Economist.

По его мнению, невыгодные условия Киеву может навязать администрация избранного президента США Дональда Трампа.

«Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, а Зеленский согласится (что маловероятно), часть украинского общества будет сопротивляться. Внутренние волнения могут привести к коллапсу страны», — написал Кулеба.

Бывший министр подчеркнул, что в случае заключения «невыгодного» перемирия вся ответственность за возможные последствия будет лежать на Трампе. При этом президент России Владимир Путин получит «желанную победу» и сможет представить Украину как «несостоявшееся государство», считает экс-дипломат.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Трамп потребует от Владимира Зеленского уйти в отставку. «Видимо, пришли к заключению, чтобы начать переговоры, надо убрать немедленно нынешний режим», — прокомментировал Соскин.

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