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21:55, 16 ноября 2024Ценности

Умер основатель сети магазинов одежды New Yorker

Основатель сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп умер в возрасте 73 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Немецкий миллиардер и предприниматель, основатель и руководитель популярной сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал Tagesschau.

Управляющие директора компании Хелен Штайнер и Йонас Гнаук отметили, что Кнапп сделал New Yorker «одной из ведущих мировых модных компаний благодаря своим смелым и дальновидным действиям».

По данным Bild, предприниматель скончался на острове Зюльт. Он прибыл на остров на прошлой неделе после длительного лечения в Швейцарии. Кнапп тяжело заболел около года назад.

Ранее стало известно о смерти японского дизайнера и основателя одноименного модного дома Иссэй Миякэ. Модельер ушел из жизни 5 августа. Причиной смерти стала продолжительная болезнь — гепатоцеллюлярная карцинома.

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