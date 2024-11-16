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19:41, 16 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии прокомментировали сообщения о требовании президента о военной техники для штурма

Минобороны Абхазии: президент не требовал технику для штурма администрации
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания не требовал от министерства обороны страны предоставить военную технику для штурма администрации главы республики. Такие сообщения прокомментировал исполняющий обязанности главы ведомства Беслан Цвижба, его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам и.о Минобороны закавказской страны, информация, тиражируемая некоторыми Telegram-каналами, не соответствует действительности.

Ранее 16 ноября Бжания заявил, что в случае ухода с поста до новых выборов страной будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

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