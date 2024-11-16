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11:15, 16 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии усилили работу стационарных постов ДПС

Управления ГАИ МВД Абхазии: усилена работа стационарных постов ДПС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

Начальник Управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба заявил, что в частично признанном государстве усилена работа стационарных постов ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного агентства «Апсныпресс».

По словам силовика, городские и районные подразделения госавтоинспекции работают в соответствии с действующим положением. «Усилена работа стационарных постов ДПС, сотрудникам поручено реагировать на нарушения правил дорожного движения», — сказал начальник Управления ГАИ МВД.

15 ноября в Абхазии сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки в течение часа.

12 ноября в абхазском городе Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста.

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