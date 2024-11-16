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02:36, 16 ноября 2024Мир

В Израиле объяснили желание Шольца поговорить с Путиным

Политолог Кедми: звонком Путину Шольц пытался спасти выборы в Германии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы изменить свое положение на предстоящих выборах в стране. Такую точку зрения высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью «Поглед Инфо».

По его словам, немецкого политика «приперло» на фоне правительственного кризиса в Германии. Эксперт указал, что партия Шольца рискует потерпеть поражение на выборах, а сам канцлер «заканчивает свою бесславную карьеру». «Чтобы как-то повлиять на предвыборную кампанию, (...) он решил все-таки позвонить Путину», — объяснил он.

Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предположил, что Шольц позвонил Путину, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине в преддверии выборов.

Тем временем немецкий политолог Томас Егер заявил, что Шольцу нечего предложить Путину.

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