В Израиле объяснили желание Шольца поговорить с Путиным

Политолог Кедми: звонком Путину Шольц пытался спасти выборы в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы изменить свое положение на предстоящих выборах в стране. Такую точку зрения высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью «Поглед Инфо».

По его словам, немецкого политика «приперло» на фоне правительственного кризиса в Германии. Эксперт указал, что партия Шольца рискует потерпеть поражение на выборах, а сам канцлер «заканчивает свою бесславную карьеру». «Чтобы как-то повлиять на предвыборную кампанию, (...) он решил все-таки позвонить Путину», — объяснил он.

Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предположил, что Шольц позвонил Путину, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине в преддверии выборов.

Тем временем немецкий политолог Томас Егер заявил, что Шольцу нечего предложить Путину.