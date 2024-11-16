Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:51, 16 ноября 2024Экономика

В Казахстане рассказали о сокращении экспорта нефтепродуктов в Россию

В Казахстане рассказали о сокращении в 1,5 раза экспорта нефтепродуктов в Россию
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Экспорт нефтепродуктов из Казахстана в Россию в январе-сентябре текущего года в 1,5 раза сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные казахстанской статслужбы сообщает РИА Новости.

Экспорт нефтепродуктов за указанный период в этом году упал до 46,2 миллиона долларов, в котором только в сентябре Казахстан отправил в Россию нефтепродукты на 5,1 миллиона.

Крупнейшим покупателем продуктов нефтепереработки у Казахстана выступили Нидерланды (355,4 миллиона долларов), Турция (103,6 миллиона) и Киргизия (49,2 миллиона). На пятом месте после России, занявшей четвертую позицию, находится Узбекистан (43,3 миллиона).

Ранее ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Александра Новака сообщил, что Россия и Казахстан пообещали компенсировать лишнюю добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Светлана Светличная

      Главы субъектов России поддержали президента Абхазии

      Захарова дала совет демократам в США

      Воронежский губернатор рассказал о падении обломков беспилотника на здание

      Беспилотники ВСУ атаковали Белгородчину 33 раза за сутки

      Раскрыта причина смерти актрисы Светланы Светличной

      Авто с россиянами упало в канал в Петербурге

      Украинский депутат рассказал о последствиях обвала фронта для Зеленского

      Офицер ВСУ обвинил русский язык в поражении украинских солдат

      Российская армия нанесла удар по украинскому военному аэродрому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше