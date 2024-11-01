Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:32, 1 ноября 2024Экономика

Россия и Казахстан пообещали компенсировать лишнюю добычу нефти

Россия и Казахстан компенсируют перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия и Казахстан пообещали компенсировать лишнюю добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Александра Новака сообщает ТАСС.

Чтобы в полном объеме компенсировать перепроизводство энергоресурса, страны представят обновленный график сокращения добычи. К такому соглашению пришли по итогам переговоров Новака и главы минэнерго соседней республики Алмасадама Саткалиева.

«Стороны подчеркнули важность роли ОПЕК в стабилизации мировых рынков нефти, необходимость сотрудничества и соблюдения соглашений, включая добровольное сокращение добычи и компенсацию за любое превышение оговоренных уровней», — отметили представители вице-премьера.

Ранее стало известно, что Минфин США занялся поисками квалифицированной компании, которая возьмет на себя ежедневный мониторинг цен на нефть на мировом рынке, в том числе российской нефти сортов Urals и дальневосточного ESPO. Речь идет о комплексной оценке, но подчеркивается, что проводить ее нужно в контексте ограничения стоимости российской нефти.

На фоне падения переработки нефти в России средний объем экспорта сырья вырос на 140 тысяч баррелей в сутки, до 3,47 миллиона баррелей. Позднее стало известно, что сокращение переработки привело к падению поставок дизельного топлива за рубеж до ковидного минимума.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Приходится огрызаться». Представитель России в МВФ рассказал, что на заседаниях фонда хамят и оскорбляют Путина

      Управляющую компанию элитного московского ЖК обвинили в травле собак

      Полковник погиб из-за ракетной атаки на расположение украинской полиции

      Жена Канье Уэста пришла в галерею почти голой

      Медведев назвал очевидным выбор между Украиной в НАТО и началом мировой войны

      В США объявили о выделении очередного пакета помощи Украине

      Еще один БПЛА сбили в российском регионе

      Фицо подтвердил присоединение Словакии к «Друзьям мира» по Украине

      Валиева заявила о желании вернуться в спорт

      Гинеколог развеяла мифы о мужском бесплодии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше