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02:54, 16 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Где именно они произошли, не уточняется. Подробности случившегося пока неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрывы в городе прозвучали на фоне воздушной тревоги.

В ночь на субботу, 16 ноября, взрывы также прозвучали в подконтрольном Киеву городе Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). В городе произошло четыре взрыва.

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