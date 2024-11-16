В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Где именно они произошли, не уточняется. Подробности случившегося пока неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрывы в городе прозвучали на фоне воздушной тревоги.

В ночь на субботу, 16 ноября, взрывы также прозвучали в подконтрольном Киеву городе Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). В городе произошло четыре взрыва.