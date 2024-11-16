Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 16 ноября 2024Мир

В МИД России прокомментировали слова Маска о чувстве юмора Зеленского

Мирошник: бред Зеленского пользуется популярностью
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется популярностью в мире «вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории». Так посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале прокомментировал слова основателя компании SpaceX Илона Маска о чувстве юмора украинского лидера.

Дипломат опубликовал скриншот ответа Маска на заявление Зеленского и обратил внимание на статистику поста.

«10 миллионов (пользователей) уже посмотрели пост, а 8,5 тысячи оставили веселые комментарии. А Зеленский пользуется в мире популярностью вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории», — написал Мирошник.

Ранее Маск прокомментировал слова Зеленского о том, что риторика «садись и слушай» в переговорах не является эффективной. «У него потрясающее чувство юмора», — написал миллиардер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский допустил переговоры с Россией и назвал условие для их начала

      Экономист оценил риски конфронтации между США и Россией

      УЕФА открыл дело против ушедшей с поля во время матча Лиги наций сборной Косово

      Два беспилотника сбили в российском регионе

      В Германии заявили о возможности найти решение по Украине

      Стало известно о решении Трампа относительно встреч с иностранными лидерами

      В МИД России прокомментировали слова Маска о чувстве юмора Зеленского

      СК организовал расследование гибели премьера Мариинского театра Шклярова

      Идеи Зеленского о ядерном оружии на Украине назвали безумными

      В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше