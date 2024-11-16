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13:24, 16 ноября 2024Россия

В Минобороны назвали общие потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли почти 33 тысячи военных в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 32 930 военных, сообщили журналистам в Минобороны России.

Кроме того, как указали в российском оборонном ведомстве, украинские войска лишились 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шести MLRS производства США, а также другого вооружения.

За сутки потери ВСУ в Курской области составили 255 военнослужащих. Также были уничтожены три бронетранспортера, зенитный ракетный комплекс и прочее вооружение.

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли ротации ВСУ в Курской области. По словам добровольца, российские военные продолжают выявлять и уничтожать противника

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