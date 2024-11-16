Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:26, 16 ноября 2024Россия

В шахте в Кузбассе произошел еще один горный удар

В шахте «Таштагольская», где работает МЧС, произошел повторный горный удар
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

В шахте «Таштагольская» в Кузбассе утром в субботу, 16 ноября, произошел повторный горный удар, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В момент удара сотрудники ведомства проводили спасательные работы по поиску заваленного человека. Из-за повторного ЧП им пришлось отойти на безопасное расстояние.

Всего с места до этого были эвакуированы 183 шахтера. В спасательных работах принимают участие 25 специалистов и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в шахте обвалилась кровля, которой завалило человека. Причина произошедшего была неизвестна. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На ЗАЭС отключилась линия энергоснабжения «Днепровская»

      Липецкий губернатор сообщил об атаке беспилотников

      В России запретят навязывание допуслуг при покупке билетов на самолет и поезд

      На территории ВДНХ в Москве произошел пожар

      Овечкин помог «Вашингтону» разгромно победить в матче НХЛ

      В Британии рассказали о последствиях запрета России на поставки урана в США

      В шахте в Кузбассе произошел еще один горный удар

      В Турции заявили об ожиревших из-за системы «все включено» отдыхающих

      Голый зад Майка Тайсона попал в прямой эфир

      В США назвали причины потери авторитета страны в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше