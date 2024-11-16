В шахте в Кузбассе произошел еще один горный удар

В шахте «Таштагольская», где работает МЧС, произошел повторный горный удар

В шахте «Таштагольская» в Кузбассе утром в субботу, 16 ноября, произошел повторный горный удар, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В момент удара сотрудники ведомства проводили спасательные работы по поиску заваленного человека. Из-за повторного ЧП им пришлось отойти на безопасное расстояние.

Всего с места до этого были эвакуированы 183 шахтера. В спасательных работах принимают участие 25 специалистов и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в шахте обвалилась кровля, которой завалило человека. Причина произошедшего была неизвестна. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») УК РФ.