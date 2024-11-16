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06:15, 16 ноября 2024Мир

В США назвали план Трампа победой России

Rolling Stone: мирный план Трампа по Украине является победой для России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Мирный план избранного президента США Дональда Трампа по Украине является победой для России. Об этом сообщает американский журнал Rolling Stone.

Утверждается, что план Трампа предусматривает заморозку украинского конфликта, а также признание новых территорий за Россией.

«Трамп думает, что может положить конец конфликту на Украине. На самом деле он готовится вручить России победу», — указано в материале.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что провел «очень добрый и подробный» разговор с Трампом. По его словам, у него сложилось впечатление, что позиция Трампа по вопросу конфликта на Украине более нюансированная, «чем это часто считается».

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