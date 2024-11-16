Rolling Stone: мирный план Трампа по Украине является победой для России

Мирный план избранного президента США Дональда Трампа по Украине является победой для России. Об этом сообщает американский журнал Rolling Stone.

Утверждается, что план Трампа предусматривает заморозку украинского конфликта, а также признание новых территорий за Россией.

«Трамп думает, что может положить конец конфликту на Украине. На самом деле он готовится вручить России победу», — указано в материале.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что провел «очень добрый и подробный» разговор с Трампом. По его словам, у него сложилось впечатление, что позиция Трампа по вопросу конфликта на Украине более нюансированная, «чем это часто считается».