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08:18, 16 ноября 2024Мир

В США назвали сумму выделенных Конгрессом средств Украине с начала СВО

Пентагон: Конгресс США выделил Киеву 182,99 миллиарда долларов с начала СВО
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ian Hutchinson / Unsplash

Общая сумма всех средств, выделенных Конгрессом Соединенных Штатов Америки Украине с момента начала специальной военной операции (СВО), превысила 182 миллиарда долларов, следует из доклада генерального инспектора Пентагона.

Отмечается, что данные средства были выделены по линии федеральных агентств, включая непосредственно Пентагон, госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID).

Уточняется, что 131,36 миллиарда долларов пошли на военные нужды, которые, как утверждается в докладе, возрастали с каждым годом.

Ранее в офисе генерального инспектора Пентагона сообщили, что коррупция является преградой на пути Украины в Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС). Аудитор также предупредил, что проблемы с коррупцией и верховенством закона станут основным препятствием для восстановления экономики Украины после конфликта.

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