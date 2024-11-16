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00:37, 16 ноября 2024Мир

В США назвали условие соблюдения ДСНВ

Пентагон: США будут соблюдать ДСНВ в том случае, если это продолжит делать РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

США будут соблюдать ограничения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в том случае, если это будет делать Россия. Об этом указано в докладе Пентагона, который был предоставлен конгрессу страны, передают РИА Новости.

«Контроль над вооружениями, снижение рисков и стратегическая стабильность остаются взаимодополняющими инструментами для предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности», — указано в документе.

Отмечается, что Вашингтон готов заключать новые соглашения по контролю над вооружениями. В докладе также указано, что соблюдение этих договоренностей возможно только при наличии партнеров, «готовых снижать риски и понимающих важность регулирования соперничества вместо перехода к неконтролируемой конкуренции».

Ранее в американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association, ACA) назвали неотложный приоритет избранного президента США Дональда Трампа в сфере ядерной безопасности. Там отметили, что таковым станет истекающий ДСНВ.

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