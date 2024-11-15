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02:37, 15 ноября 2024Мир

В США назвали неотложный приоритет Трампа в сфере ядерной безопасности

АCA назвала неотложным приоритетом Трампа станет истекающий ДСНВ с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

В американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association, ACA) назвали неотложный приоритет избранного президента США Дональда Трампа в сфере ядерной безопасности. Там отметили, что таковым станет истекающий Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией, передает РИА Новости.

«Наиболее неотложным приоритетом остается быстро приближающееся окончание действия ДСНВ в феврале 2026 года», — уточнили в организации.

Там добавили, что Вашингтон и Кремль должны принять дальнейшие решения по управлению стратегическими ядерными отношениями и по прекращению гонки вооружений.

В ассоциации подчеркнули, что переговоры на эту тему будут сопровождаться серьезными трудностями, несмотря на заявления Трампа о прочных отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Организация указала, что политик мог бы понизить риск ядерного усиления со стороны Москвы, «предложив поддерживать размещение ядерных сил РФ на том уровне, который соответствует ограничениям договора после истечения сроков его действия так долго, как Россия делает это же».

В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вести переговоры с США по возобновлению ракетного СНВ, делая вид, что помимо этого в отношениях двух стран ничего не случилось, было бы неразумно.

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