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16:19, 16 ноября 2024Мир

В США рассказали о влиянии избрания Трампа на боевой дух ВСУ

Профессор Миршаймер: после избрания Трампа боевой дух ВСУ резко упал
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

После избрания на пост президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа боевой дух в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко упал. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran.

«У украинских солдат боевому духу уже ниже падать некуда от новостей о том, что Трамп избран», — подчеркнул профессор.

Миршаймер добавил, что украинские военные находятся «уже на грани». По его словам, отчаяние в рядах ВСУ может только усилиться на фоне планов Трампа по сокращению помощи во многих значимых направлениях. Профессор отметил, что ему трудно поверить в дальнейшую способность ВСУ вести боевые действия, когда «их главный благодетель отказался от них».

Ранее Миршаймер заявил, что план США нанести удар России через конфликт на Украине провалился и полностью потерпел неудачу.

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