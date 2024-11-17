Глава пресс-службы «Хезболлы» погиб при израильском ударе

Глава пресс-службы «Хезболлы» Мохамад Афиф погиб при ударе в центре Бейрута

В результате израильского удара погиб глава пресс-службы движения «Хезболла» Мохамад Афиф. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ливанские СМИ.

Уточняется, что авиаудар пришелся по зданию партии «Баас» в центре Бейрута.

В Центре экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что в результате удара погиб один человек и трое получили ранения.

Ранее стало известно, что «Хезболла» в субботу, 16 ноября, выпустила по территории Израиля около 80 ракет. Ракеты были запущены с территории Ливана и пересекли границу Израиля.

Перед этим министр обороны Исраэль Кац назвал условие прекращения огня в Ливане. Он заявил, что Израиль продолжит наносить удары по шиитскому движению «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех целей войны.