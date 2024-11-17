«Хезболла» выпустила около 80 ракет по Израилю

ЦАХАЛ: «Хезболла» выпустила около 80 ракет по Израилю 16 ноября

Ливанское движение «Хезболла» в субботу, 16 ноября, выпустило по территории Израиля около 80 ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ракеты были запущены с территории Ливана и пересекли границу Израиля. Другие подробности не приводятся.

«Армия обороны Израиля продолжит защищать Государство Израиль и его народ от угрозы, исходящей от террористической организации “Хезболла”», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

Ранее военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по району Хадат в пригороде Бейрута. Столб дыма, образовавшийся из-за взрыва здания, был заметен на расстоянии нескольких километров от места событий.

До того стало известно, что военные ЦАХАЛ уничтожили объект в Иране, на котором проводились ядерные испытания.