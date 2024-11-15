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16:49, 15 ноября 2024Мир

Израиль нанес удар по пригороду Бейрута

ВВС Израиля нанесли удар по району Хадат в пригороде Бейрута
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по району Хадат в пригороде Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.

Удар израильских ВВС пришелся на здание. Столб дыма, образовавшийся из-за взрыва, был заметен на расстоянии нескольких километров от места событий.

За час до атаки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступила с предупреждением о запланированном ударе по районам Хадат и Харет Хрейк. Жителей районов призвали не приближаться к обозначенным на карте целям менее чем на 500 метров.

Ранее стало известно, что военные ЦАХАЛ уничтожили объект в Иране, на котором проводились ядерные испытания.

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