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16:09, 15 ноября 2024Мир

Израиль уничтожил ядерный объект Ирана

Axios: Израиль уничтожил объект в Иране, где проводились ядерные испытания
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила объект в Иране, где проводились ядерные испытания. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Один из бывших израильских чиновников, проинформированный об ударе, сообщил, что в результате удара было уничтожено сложное оборудование, используемое для разработки пластической взрывчатки, которая окружает уран в ядерном устройстве и необходима для его подрыва», — приводит издание слова источников.

Кроме того, собеседники из администрации президента США добавили, что ранее этот объект не был активным и нарастил мощности за последнее время. В связи с этим удар особо чувствителен для иранского военного потенциала.

26 октября Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября. Первоначально, по данным американского телеканала CBS News, нефтяные и ядерные объекты под удар не попали.

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